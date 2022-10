Lite in Ghiaia nel pomeriggio: un ferito

"La solita storia, con le solite persone" con un triste commento: "prima o poi finisce in modo grave". Uno dei baristi di piazza Ghiaia descrive così l'ennesimo episodio di violenza che si è acceso sulla scalinata che va a viale Mariotti. All'interno di un gruppo di giovani, habituè della piazza a quanto sembra, è scoppiata una lite tra due di loro, pare (ma non è confermato) siano volate delle bottigliate (la polizia sta indagando) ma di sicuro c'è stato un ferito. Non in modo grave a quanto risulta. Sono intervenuti polizia e 118, il feritore è scappato.