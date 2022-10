Autisti in appalto per le copnsegne Amazon: firmato l'accordo sul premio di risultato

Venerdì 14 ottobre è stato sottoscritto il primo accordo di premio di risultato a livello regionale per gli autisti in appalto che consegnano i pacchi Amazon. L'accordo è stato firmato dalle organizzazioni sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti, insieme alla RSA, e dall'associazione datoriale Assoespressi, che rappresenta le 14 società presenti sul territorio regionale che gestiscono in appalto le attività di consegna delle merci per conto di Amazon.

"Gli oltre 1.500 autisti presenti in Emilia-Romagna avranno un premio di risultato per l'anno 2022 di un importo massimo di 1.100€ al raggiungimento di obiettivi di qualità e produttività. Si tratta, dunque, di un ottimo risultato, raggiunto dopo l'accordo quadro nazionale del novembre 2021 sottoscritto dalle OO.SS. del settore, che ha migliorato e parificato le condizioni di lavoro dei tanti driver che lavorano in appalto per Amazon - scrivono i sindacati -. Cogliamo l’occasione per rivolgere il nostro ringraziamento ai lavoratori, alle lavoratrici ed alle loro rappresentanze sindacali, che insieme al sindacato hanno perseguito il miglioramento delle condizioni economiche."