Fatti diversi prelievi di denaro, gli avevano rimesso in casa il bancomat: dopo l'arresto, anche una denuncia

Erao stati arrestati il 12 ottobre, quando si era scoperto il loro coinvolgimento nella truffa ai danni di un 83enne di Parma. Ma ieri, grazie al proseguimento delle attività d'indagine, una 28enne residente in provincia di Reggio Emilia ed un 25enne residente in provincia di Salerno, con diversi orecedenti, hanno aggiunto alla collezione una denuncia per indebito utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante e ricettazione.

L’83enne si era presentato alla Stazione dei Carabinieri di Vigatto denunciando lo smarrimento del bancomat e il suo utilizzo in operazioni di prelievo avvenute a Parma a fine settembre. Due giorni dopo, l’uomo aveva integrato la denuncia perché aveva ritrovato la tessera ma continuando a non attribuirsi i prelievi precedenti.

Dal controllo delle telecamere della banca si è risaliti all’identità dell’autore, identificato nel 28enne arrestato il 12 ottobre. Le indagini hanno consentito di accertare che la 25enne, diverse volte nei giorni prima dell’arresto, era riuscita ad entrare con artifizi e raggiri a casa dell’anziano ed in una di queste intrusioni si era appropriata del bancomat con il codice, consegnandolo al complice che aveva effettuato i prelievi, e rimettendolo poi in casa.