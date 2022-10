Strada Budellungo, la padrona di casa si accorge di un ladro sul tetto: l'arrivo dei carabinieri mette in fuga la banda

Il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma ha permesso di sventare un furto in una abitazione e di denunciare una persona per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Ieri sera una banda di ladri ha tentato il colpo in una casa di Strada Budellungo. La proprietaria, sentendo dei rumori all’esterno, ha controllato le telecamere accorgendosi di un uomo, vestito di scuro, che si era arrampicato sul tetto di casa e cercava il modo di entrare. Immediata la telefonata al numero d’emergenza 112 che ha fatto intervenire due pattuglie della Stazione Carabinieri di Parma Centro. L’arrivo dei militari ha costretto alla fuga l'uomo ed i complici, in totale quattro, a cui non è rimasto altro che scappare lungo i campi in direzione della tangenziale, dove hanno fatto perdere le loro tracce.

Il pronto intervento delle pattuglie ha permesso di sventare il furto e di capire che l’uomo aveva individuato la via d’accesso da una finestrella, posta al primo piano, trovata danneggiata.

Invece nei controlli dei militari della Sezione Radiomobile è incappato un 29enne ivoriano, gravato da diversi precedenti, fermato in Viale Piacenza a bordo di un monopattino.

Durante il controllo è parso ansioso ed agitato, tanto da cercare di allontanarsi. Insospettiti dall’atteggiamento, i militari lo hanno sottoposto ad una perquisizione che ha consentito di trovare all’interno della tasca del giubbotto quasi 50 grammi di hashish e un piccolo bilancino di precisione. Portato in caserma, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.