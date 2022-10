Lipu, nuovi spazi «green» nel cuore di San Leonardo

Sorge da una rigenerazione urbana di quasi mille metri quadrati, che ha trasformato un vecchio capannone industriale di via Pasubio, nel quartiere San Leonardo, in un edificio «ad altissima prestazione energetica globale».

Perché per ospitare «Casa Lipu», la nuova sede nazionale della Lega italiana protezione uccelli, inaugurata ieri mattina, era necessaria una struttura che, oltre a ospitare gli uffici, fosse anche un luogo sostenibile e adatto all’organizzazione di eventi per la promozione della cultura ecologica, forum scientifici e incontri del network internazionale di BirdLife International.

Grazie a una donazione, che ha permesso di supportare oasi e cura degli animali selvatici, «Casa Lipu» è diventata un esempio concreto e visibile di recupero urbano. «Sono molto emozionato, perché è la prima sede nazionale di proprietà, quindi noi, per la prima volta, abbiamo una casa, un luogo dove riunirci e dove fare un’attività molto più importante – ha spiegato Aldo Verner, presidente nazionale della Lipu -. Tutto è stato progettato in modo da avere un minore impatto ambientale: abbiamo utilizzato la luce naturale per avere maggior illuminazione e sono state ampliate le finestre. È un esempio di rigenerazione in un quartiere che deve rilanciarsi ma che è centrale e facilmente raggiungibile, essendo vicino alla stazione».

Per Danilo Selvaggi, direttore generale della Lipu, la struttura sarà determinante per «far funzionare tutto il motore organizzativo», essendo stata pensata anche come «spazio di pensiero comune e di incontro»: «È stata ideata per organizzare forum, conferenze e per invitare la città di Parma non solo a visitarla, ma a partecipare alla sua funzione e al suo significato, che è quello di affrontare tempi importanti e difficili dal punto di vista ambientale e della cultura ecologica. Questo è un luogo di pensiero e di azione ambientalista, che vede in questa città un potenziale partner straordinario, per noi gradito e molto ben accetto».

In occasione dell’apertura degli spazi, a Lipu sono arrivati gli auguri del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di Patricia Zurita, ceo di BirdLife International, della pittrice canadese Dominique Fortin e del Birdsong Project di New York.

«La sede è un progetto di riqualificazione urbana straordinario, sia per la dimensione interna dei volumi, sia, soprattutto, per il quartiere in cui si trova – ha commentato il sindaco, Michele Guerra -. Il San Leonardo trova in questa struttura un altro punto che si accende, che sarà caratterizzato da incontri e dalle tante attività culturali di Lipu, che si concentreranno sull’importanza della biodiversità, della cultura della sostenibilità e sui temi che per la nostra città sono in cima all’agenda».

Anche Barbara Lori, assessore della Regione Emilia-Romagna alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità, ha descritto l’edificio come un luogo «di straordinaria bellezza, che porta in sé il valore che le deriva dall’essere la sede di un’associazione così importante, ma anche da una volontà, molto evidente, di un intervento di rigenerazione urbana che si contestualizza in una parte della città in cui questo può rappresentare un’opportunità anche per la comunità».