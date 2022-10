Nuova "casa" per l'Associazione Next, la rete che attraverso il lavoro sostiene le persone fragili

È stata inaugurata oggi a Parma la nuova sede di Associazione Next, realtà non profit - supportata da Fondazione Munus - che grazie a un’attività di rete sostiene le persone fragili per promuovere attraverso il lavoro una reale inclusione sociale. L’inaugurazione della nuova sede, in via Affò 1, si è svolta alla presenza dei referenti di Associazione Next, del vescovo Solmi, del presidente dell’Upi, Gabriele Buia, dei rappresentanti del mondo imprenditoriale e di aziende del territorio, nonché di enti non profit.

Durante l’incontro, moderato dal giornalista di Avvenire Pietro Saccò, sono state presentate da Renzo Sartori, Presidente di Associazione Next, le iniziative già realizzate e quelle future e, soprattutto, è stato siglato un protocollo d’intesa traAssociazione Next e Unione Parmense degli Industriali per avviare una collaborazione operativa sia a livello locale che nazionale.