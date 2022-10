Un lettore pendolare: "Alla stazione di Parma ormai una situazione intollerabile"

"Sono un frequente utilizzatore della stazione di Parma per motivi di lavoro. La situazione è arrivata ad un punto non più tollerabile". A scrivere è un lettore. Che poi elenca punto per punto i motivi della sua amarezza.

"Innanzitutto le scale mobili sono costantemente fuori uso, spesso gli ascensori non funzionano nella più completa mancanza di attenzione dei dipendenti di Trenitalia perché non di loro competenza ma bensì delle RFI.

I reclami inviati sul sito RFI non portano alcun miglioramento, con grande disagio per le persone con disabilità ridotta.

Sicurezza completamente fuori controllo, con i sottopassi non più illuminati e che diventano praterie per spaccio e reati in genere. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo i passaggi delle Forze dell’Ordine non sembrano sufficienti."