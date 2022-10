Parma, girotondo verdiano alla Casa della Musica

Domenica 23 ottobre 2022 a Parma è in programma “Girotondo verdiano, storie fantastiche tra musiche e personaggi delle opere di Giuseppe Verdi”, con Bruno Stori e Maurizio Cardillo, voci recitanti, e il pianista Gesualdo Coggi. Si tratta dell’appuntamento conclusivo di Peppino’s Corner, la rassegna che si propone di avvicinare i bambini alla musica del grande compositore, organizzata dalla Società dei Concerti di Parma, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica. Non sarà un semplice concerto, ma una cavalcata strampalata ed entusiasmante tra i capolavori di Giuseppe Verdi. Un’avventura tra testo e musica, nella quale i tre artisti, tra colpi di scena, interviste improbabili, apparizioni inaspettate, mille imprevisti e peripezie, si cimentano in un’antologia delle arie verdiane da condividere con i bambini e le famiglie. Età consigliata: +6anni. Appuntamento alle ore 15.30, alla Casa della Musica in via San Francesco 1.

Avvicinandosi alle Feste natalizie, è da segnare in agenda, l’11 dicembre, il concerto per bambini e famiglie Christmas Corner: Musica per ciarlatani, ballerine & tabarin con i Camillocromo.

BIGLIETTO UNICO € 7 Biglietteria online: www.liveticket.it/societaconcertiparma INFORMAZIONI: info@societaconcertiparma.com - WhatsApp 345 0266567