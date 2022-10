A Palazzo del Governatore due talk dedicati al paesaggio e al suono nell’arte

Nell’ambito della sesta edizione di Parma 360 Festival della creatività contemporanea, sono in programma, all’Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore, due talk, accreditati dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma, per riflettere sulle tematiche relative al paesaggio e al suono in relazione con le pratiche degli artisti nello spazio pubblico.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 20 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30, con il talk “Paesaggio reale e paesaggio virtuale nel terzo millennio”, con la partecipazione degli artisti Edoardo Tresoldi e Leonardo Sangiorgi (Studio Azzurro). Modera il talk: Andrea Dusio.

Prendendo spunto dal tema che anima questa edizione del festival, “Passaggi/Paesaggi”, questo primo incontro si concentra sull’idea di paesaggio, uno degli argomenti più dibattuti del terzo millennio. Partendo da ánemos, allestito a Palazzo del Governatore, progetto corale che si snoda attraverso la dimensione scultorea di Tresoldi, le proiezioni video di Studio Azzurro e la sonorizzazione di Max Magaldi, il talk intende focalizzare l’attenzione sul concetto di paesaggio considerato in rapporto con lo spazio e il tempo e inteso come continuum. Se, all’interno di ánemos Tresoldi detta le ritmiche spaziali nel paesaggio, il suo contraltare è quello di essere Materia Assente che respira ed è resa mutevole dai racconti visivi di Studio Azzurro e dalle suggestioni sonore di Magaldi. L’opera di Studio Azzurro, nata come Cieli d’Italia, un grande affresco animato, mostra il sospiro di un cielo, il suo svolgersi e il suo mutare nell’arco di una giornata, dall’alba alla notte attraverso il mezzogiorno e il tramonto. Ánemos narra un fenomeno semplice come il soffio leggero dell’evolversi di una giornata nel suo passaggio / paesaggio - il suo ánemos - sintetizzandolo in un ambiente chiuso in cui agiscono dinamiche antropiche. Nel fare questo l’opera cerca di intercettare la relazione tra uomo e natura, legata fondamentalmente al caso, traslandola in una dimensione in bilico tra reale e virtuale.

Il talk sarà preceduto alle 17.30 e 18 dalla visita guidata alla mostra ánemos.

Il secondo appuntamento, previsto per sabato 29 ottobre dalle 18 alle 19.30, si intitola “Passaggi: sonorizzazioni dello spazio pubblico” e vede la partecipazione dell’artista Max Magaldi. Questo incontro vuole approfondire la tematica del suono in rapporto alla fruizione artistica, e il concetto di sonorizzazione dello e nello spazio pubblico. Le riflessioni sviluppate da Max Magaldi con Edoardo Tresoldi e Leonardo Sangiori, si sono relazionate con la necessità di svincolare la posizione dei video e dei suoni dalla fruizione di ascolto musicale o di visione cinematografica per innalzarle a un livello di astrazione più vicino alla fruizione naturale. L’ecosistema sonoro ideato da Magaldi, composto da variazioni di suoni, momenti di climax e di pausa, è in grado di aggiungere e amplificare gli elementi sonori nello spazio ed è fruibile in mostra da ogni visitatore, attraverso il proprio device. A partire dal 2018, Magaldi ha infatti sperimentato, nello spazio, azioni performative digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network e ha sviluppato il concetto di murales sonoro: una sonorizzazione site-specific dello spazio pubblico che chiunque può ascoltare attraverso il proprio device.

Il talk sarà preceduto alle 17 e 17.30 dalla visita guidata alla mostra ánemos.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.