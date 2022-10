Per Gospel laurea bis (Scienze informatiche) all’Università di Parma: era stato il primo rifugiato a diventare "dottore"

Dopo essere stato il primo studente rifugiato a conseguire una laurea triennale all’Università di Parma (in Informatica nel 2020), oggi Gospel Ozioma Nnadi ha raddoppiato: al Campus Scienze e Tecnologie è arrivato alla laurea magistrale in Scienze informatiche, anche qui per la prima volta in Ateneo. Con lui il docente che l’ha seguito, Alessandro Dal Palù. Il ragazzo è fuggito dalla Nigeria nel 2016, a seguito delle persecuzioni nei confronti della sua famiglia.

Dopo essere stato imprigionato in Libia è riuscito ad arrivare in Italia, e dopo vari trasferimenti in città italiane è approdato a Parma. Ha richiesto lo status di rifugiato e intanto ha perseguito il suo desiderio di studiare informatica. Grazie al sostegno del Piano di Ateneo per i rifugiati ha potuto seguire i primi corsi già nel 2017 e al terzo anno di corso, una volta ottenuto il riconoscimento di rifugiato, ha potuto beneficiare della borsa di studio Ergo. Ora è arrivata anche la laurea magistrale in Informatica.