Azione-IV, prove tecniche verso il partito unico

A Parma hanno fatto il miglior risultato dell'Emilia Romagna (11,2%) e forse non è un caso se è proprio in città che Azione e Italia Viva organizzano la prima assemblea unitaria a livello regionale. Per l'occasione si muovono i big dei due partiti e l'attenzione corre subito a quello che è appena successo in Parlamento: l'elezione di La Russa alla presidenza del Senato e quella di Fontana alla Camera non soddisfano. «Auspicavamo un esito completamente diverso. Con grande rispetto per le cariche istituzionali, però dico che l'indicazione di quei profili è oltre il divisivo. La Russa ha qualche problema con il passato e Fontana ce l'ha con il presente». Matteo Richetti, prossimo capogruppo di Azione alla Camera, è insoddisfatto. Le loro visioni della società e dello Stato sono molto distanti da quelle del suo partito.

Però Richetti pensa anche a Parma, dove Azione è in minoranza con Serena Brandini. «Fare opposizione incalzando sui problemi, mettendo in campo proposte concrete. Parma non può sparire dai radar delle infrastrutture. Le imprese chiedono risposte. Se le imprese non hanno infrastrutture stradali, tecnologiche e di connessione perdiamo in competitività».

Silvia Fregolent, piemontese, è la senatrice di Italia Viva eletta a Parma. Ieri ha incontrato il sindaco. «Sicuramente ci sarà una proficua collaborazione con questa amministrazione nell'interesse di tutta la città». Ma all'orizzonte si profilano le nubi. «Tutti ci chiedono di intervenire pesantemente contro il caro energia e dare il nostro contributo con proposte a livello nazionale, con ricadute locali». L'idea è di dar vita a un partito unico che possa avere un peso determinante in Parlamento.

«Ora si avvia il cantiere per dar vita ad una formazione politica unitaria», assicura il segretario provinciale di Azione, Massimo Pinardi, mentre la consigliera comunale Brandini mette le cose in chiaro: «Sì al partito unico, ma no a fusioni a freddo». Carlotta Ricchetti, coordinatrice provinciale di Italia Viva, guarda alle europee del 2024: «Speriamo di fare un risultato a doppia cifra».