I medici insegnano le manovre salvavita per i bambini

«Non avere paura! In piazza impariamo a salvare un bambino». Questo lo slogan della giornata che si terrà domani in 50 piazze italiane promossa da Simeup – Società italiana medici di emergenza ed urgenza pediatrica – per insegnare a grandi e piccini le manovre che possono aiutare i bambini in caso di soffocamento ed arresto cardiaco.

A Parma l’appuntamento è in via Mazzini (dalle 8.30 alle 13), dove medici e infermieri della Pediatria generale e d'urgenza, della Oncoematologia pediatrica e del 118 dell’ospedale Maggiore insegneranno tali manovre. I professionisti coinvolti sono istruttori del centro di Pediatric Basic Life Support di Parma appartenenti al centro BIOS dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Ogni anno sono circa 20 i bambini visitati o ricoverati dalla Pediatria d’urgenza dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” per ingestione di corpi estranei con rischio di soffocamento. Saper intervenire subito è di vitale importanza. E chiunque, in emergenza, può farlo.

«Il soffocamento da corpo estraneo resta una delle principali cause di morte per i bambini di età inferiore ai tre anni - spiega il direttore della Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi - Tuttavia gli incidenti non colpiscono solo i più piccoli. Il rischio resta elevato fino all’adolescenza e riguarda anche gli adulti. Un dramma che potrebbe essere evitato se si praticassero subito le manovre salvavita».

