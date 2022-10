Nuovo Tardini, il Parma: "Vogliamo trasformare lo stadio in un valore per l'intera comunità"

"Il Parma Calcio è da sempre per la condivisione con i cittadini di Parma e con il territorio. La nostra volontà è trasformare lo Stadio in un valore per l'intera comunità. Fiduciosi che il percorso intrapreso dal Comune di Parma vada nella giusta direzione". Così la società sportiva commenta il "percorso di condivisione" annunciato sul nuovo Tardini.