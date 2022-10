Slitta al 2 novembre l'accensione dei termosifoni in città

Slitta al 2 novembre la data per l'accensione degli impianti di riscaldamento a Parma. Questa mattina è stata emessa l'ordinanza sindacale che posticipa di due settimane il termine, sino ad oggi era infatti fissato per domani, 22 ottobre.

Le alte temperature di questi giorni, decisamente insolite per la stagione, oltre a un innalzamento dei pm10 in città unito all’esigenza di ridurre i consumi, hanno convinto l'amministrazione a posticipare l'autorizzazione ad attivare gli impianti, sia quelli centralizzati che quelli autonomi.

Da mercoledì 2 novembre si potranno accendere i termosifoni per 13 ore al giorno, fino al 7 di aprile. Inoltre, i valori di temperatura dell'aria dovranno essere comunque ridotti di un grado. Al fine di agevolare l'applicazione delle nuove disposizioni ministeriali per la riduzione dei consumi di gas metano ed energia elettrica. Restano esclusi dalla disposizione: ospedali, cliniche o case di cura, strutture protette e altri servizi sociali pubblici, scuole materne e asili nido, edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi legati ad esigenze tecnologiche o di produzione, piscine e saune.