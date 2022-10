Sos animali: arriva la «Pubblica» veterinaria. Duecento volontari alla prima lezione del corso

La creazione dell’unità di ambulanza veterinaria è la nuova missione dell’Assistenza pubblica e Parma ha risposto senza indugi: oltre 200 persone erano infatti presenti alla lezione introduttiva.

Sono stati infatti inaugurati nella serata di martedì i corsi formativi per i volontari dell’unità di ambulanza veterinaria, un nuovo ramo dell’Assistenza pubblica di Parma che si occuperà di trasportare e soccorrere gli animali.

«Vi ringrazio per aver creduto in questo nuovo progetto - afferma Luca Bellingeri, presidente dell'Ap - L’assistenza pubblica è a Parma dal 1902 ed è dalla nostra fondazione che pensiamo a intercettare i bisogni delle persone e con questo servizio offriremo assistenza e soccorso a tutti quegli animali che consentono di stare bene alle persone».

«Sono molto emozionata e ringrazio l’Assistenza pubblica - sottolinea Anna Moira Balbi, referente dell’ufficio benessere animale del comune di Parma, - perché ha creduto in un progetto così importante. Io vivo una missione che è aiutare gli animali e le persone, e quando aiuti un animale aiuti anche le persone che gli vogliono bene».



Il comandante Filippo Mordacci ha approfondito gli obiettivi del nuovo servizio: «Con questa nuova missione portiamo avanti una storia secolare con lo stesso spirito che nel 1902 ha permesso la nascita di questa straordinaria realtà. Il nuovo servizio per tutti gli animali domestici e i loro padroni prevede l’utilizzo di un’ambulanza allestita per l’uso specifico e sarà gestito da volontari, veterinari e non, con formazione specifica».

«Stasera inauguriamo un nuovo percorso, un percorso di cui, a mio parere, la città aveva bisogno - sottolinea Maurizio Romanelli, volontario consigliere della Pubblica e responsabile del progetto - ci proponiamo di trasportare gli animali e soccorrerli in caso di necessità e per questo ci siamo dotati di un nuovo mezzo: un’ambulanza veterinaria che avrà tutte le dotazioni di un’ambulanza normale».

«Sono entusiasta di questa nuova collaborazione con questa istituzione storica - annota il vice sindaco Lorenzo Lavagetto - che rappresenta una delle anime più nobili della città. Abbiamo raccolto l’invito e ci siamo messi a disposizione per fare questo nuovo passo insieme. Vi ringrazio».

Sono intervenuti anche Luca Zarenghi, medico veterinario in servizio con l’assistenza pubblica e Cosimo Paladini, direttore del servizio sanità animale. Il progetto si è avvalso della collaborazione del Comune di Parma, dell’Ordine Medici Veterinari della Provincia di Parma, del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma e dell’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria - Ausl di Parma.