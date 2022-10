La posizione di Nocargoparma

L’associazione Nocargoparma in una nota ricorda che "la nostra posizione non è solo chiara ma cristallina: l’associazione Nocargoparma è contraria a qualunque allungamento della pista del Verdi e alla sua trasformazione in hub cargo. Come “recitavano” anche i nostri cartelloni in città, per i voli passeggeri la pista va bene così! E questa non è una nostra opinione, ma un dato di fatto: gli aerei passeggeri che potrebbero collegare per esempio Parma con Parigi o Londra potrebbero tranquillamente partire dal Verdi anche oggi senza alcuna necessità di allungare la pista. Lo fanno infatti, dalla pista di Firenze che è circa 600 metri più corta della nostra".