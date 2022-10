Trentenne in carcere per i maltrattamenti ai genitori anziani. Altri tre arresti in città

I Carabinieri della Compagnia di Parma sono stati ancora una volta impegnati in una massiccia attività di controllo del territorio del città, con decine di pattuglie impiegate in auto, moto e mezzi “civetta”, concentrandosi negli orari serali e notturni. Quasi 400 le richieste di intervento soddisfatte tramite il 112, 300 person controllate, fra i quali si contano quattro arresti.

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno bloccato un nigeriano di 27anni, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emesso un mese fa per spaccio di stupefacenti. Non rispettando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si è visto revocare la misura e aprire, invece, le porte del carcere. In carcere è finito anche un trentenne italiano responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori anziani.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno invece arrestato un egiziano di 22 anni, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, che era più volte evaso dai domiciliari: anche lui è stato portato nel carcere di via Burla.

Stesse violazioni e stessa sorte finale per un 21enne di origini nigeriane, accompagnato in via Burla dai militari del Radiomobile. Che hanno anche denunciato un gambiano che ha avuto un atteggiamento violento e oltraggioso durante il controllo, fermato prima che potesse procurarsi o procurare lesioni.

Complessivamente sono stati sottoposti all’etilometro 17 conducenti, tutti risultati con un tasso inferiore alle previsioni normative. I controlli proseguiranno incessanti nei prossimi fine settimana