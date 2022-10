Progetto Think Big: i 19 gruppi di giovani hanno presentato le loro idee

Progetto Think Big: primo momento formativo per i 19 gruppi di giovani under 35 che hanno presentato le loro idee che verranno trasformati in progetti grazie a Fondazione Cariparma e la Libera Università dell'Educare: questi due realtà mettono a disposizione dei giovani e dei loro progetti 500 mila euro e un anno di accompagnamento formativo.

