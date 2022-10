Fermato mentre era alla guida ubriaco, minaccia i carabinieri: denuncia, patente ritirata e veicolo confiscato

Continuano i controlli da parte dei Carabinieri in centro e sul fronte della circolazione stradale. Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato due persone, un italiano e un extracomunitario, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di complessivi 28 grammi di hashish, di una piantina di Marijuana e di 12 grammi della relativa sostanza.

C'è stato inoltre un denunciato per guida in stato d’ebbrezza: il tasso alcolemico superava i 2 grammi/litro. Durante il controllo l'uomo ha minacciato i militari: la patente è stata ritirata ed il veicolo confiscato.

Oltre 300 nella giornata di ieri le chiamate alla centrale operativa del 112, tra le quali una per un episodio di furto in un supermercato ai danni di una cliente: il responsabile è stato identificato e denunciato.