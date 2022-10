Quel rottame di bicicletta diventato fenomeno «social»

«Niente se ne va prima di averci insegnato ciò che dobbiamo imparare». E' una frase di Buddha scritta su un fogliettino verde ed attaccato, con un piccolo spago, su una grondaia in borgo San Silvestro. Lo hanno notato in tanti. Anche due turisti, parlata tedesca, a spasso per il centro storico di Parma e, subito, è scattata la fotografia. Chissà, avranno pensato fosse il titolo di una installazione d'arte contemporanea quello che campeggiava sotto quel bigliettino plastificato. Di cartelli, più sotto, in realtà ce ne sono altri, ma forse, non conoscendo la lingua, non hanno compreso che di artistico ci fosse ben poco in quel groviglio di lamiera con al fianco un cestino di plastica giallo fosforescente.

Quella che i due turisti tedeschi hanno pensato fosse un'opera d'arte è in realtà la carcassa di una bicicletta che da inizio di agosto è abbandonata in borgo San Silvestro, angolo via Nazario Sauro. Una bici, legata ad un palo, che, settimana dopo settimana, mese dopo mese, è stata «spolpata» prima delle ruote, poi della catena, infine di sella e pedali. «Tutto quello che non era attaccato al lucchetto è stato portato via – commenta una residente della zona – Alla fine è rimasto solo un relitto mezzo arrugginito che nessuno però porta via».

Sì, perché una volta capito che quella bicicletta non sarebbe stata più reclamata da nessuno i residenti hanno chiamato Iren per farla portare in discarica. La segnalazione non è però andata a buon fine perché «una volta passati a verificare, mi hanno risposto che non possono recuperare rifiuti che sono legati con delle catene». Da lì la chiamata alla Polizia Locale che «un mese fa è passata nella strada ed ha fotografato lo scheletro della bici», ma poi «più nulla».

Nel frattempo però un'automobile che stava girando da borgo San Silvestro ha svoltato su via Nazario Sauro rigando tutta la fiancata contro il moncone del manubrio. Inutili le proteste del proprietario del mezzo, se non un paio di calci contro il telaio. Onde evitare che la cosa si ripetesse i negozianti della zona hanno così messo un cestino giallo di plastica come «paracolpi» artigianale ed un sacchettone, sempre color limone, per rendere ancora più evidente l'ostacolo.

Di notte però altre persone hanno pensato bene di utilizzare quell'ammasso di alluminio come bagno pubblico. Problema nel problema, per chi nel borgo vive o lavora.

Ultimo capitolo della vicenda una settimana fa quando, visto che nessuno degli organismi competenti si era più fatto vivo per rimuovere quel rottame ingombrante (e pericoloso), il caso è finito su facebook con l'apertura di una pagina dal titolo «La bicicletta di borgo San Silvestro – Aggiornamenti quotidiani» con foto, segnalazioni e un pizzico di ironia. Così è spuntato prima un cartello «aiutami», poi la bella frase di Buddha. Un piccolo altarino all'incuria che due turisti tedeschi hanno, come detto, fotografato! Seguono aggiornamenti...