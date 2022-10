Tecnologie quantistiche, 9 milioni dall'Ue a ricercatori, tra cui Stefano Carretta, dell’Università di Parma

FIRENZE, 25 OTT - Realizzare nuove tecnologie quantistiche basate su molecole magnetiche è l’obiettivo del progetto Castle, premiato con un Synergy Grant dello European Research Council (Erc) e con un finanziamento totale di quasi 9 milioni di euro. Il progetto vedrà impegnata una rete internazionale di ricercatori che ha come principal investigator Roberta Sessoli, dell’Università di Firenze, e Stefano Carretta, dell’Università di Parma, assieme ai colleghi Michael R. Wasielewski, della Northwestern University di Illinois, e Robert Bittl, della Freie Universitaet di Berlino.

I Synergy Grants di Erc, si rileva, sono conferiti sulla base dell’eccellenza scientifica e assegnano ai vincitori ingenti finanziamenti destinati ad affrontare problemi molto ambiziosi. La valutazione si basa unicamente sull'innovatività del progetto e sul curriculum dei ricercatori e delle ricercatrici.

Il progetto Castle (Chirality and spin selectivity in electron transfer processes: from quantum detection to quantum enabled technologies) esplora nuovi orizzonti nel campo delle tecnologie quantistiche: «Siamo all’alba della cosiddetta seconda rivoluzione quantistica, che promette di cambiare profondamente le vite delle persone - si spiega dall’Ateneo fiorentino -. Sfruttando la capacità di controllare singoli oggetti quantistici come atomi, molecole o elettroni sarà infatti possibile realizzare dispositivi in grado di risolvere problemi finora ritenuti impossibili nella computazione, nella progettazione di nuovi materiali, nello sviluppo di sensori con sensibilità estreme e nella realizzazione di comunicazioni sicure. I sistemi molecolari hanno la potenzialità di dare un contributo fondamentale alle nuove tecnologie quantistiche, grazie alla possibilità di assemblarli come «mattoncini» e ingegnerizzare le loro proprietà. Tuttavia, leggere e controllare lo stato magnetico di singole molecole è estremamente difficile, poichè l’interazione di queste con campi magnetici esterni è molto debole, rendendo le applicazioni quantistiche ancora abbastanza lontane. Combinando Fisica e Chimica, il progetto Castle si pone l’obiettivo di trovare la chiave per rimuovere questi ostacoli».