Baccanelli, cade dalla bici: soccorso dal 118 e trasportato al Maggiore

Incidente in via Spezia più o meno all'altezza del Sound caffè: un uomo, per cause ora in via d' accertamento dalla Polizia locale, è caduto dalla bicicletta: pare abbia fatto tutto da solo, ovvero non sembra che ci siano mezzi che lo abbiano urtato.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e 10: il ferito - che ha riportato diversi traumi - è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e dall'automedica di Collecchio: si trova ora in osservazione al Pronto Soccorso.

In aggiornamento

(Foto d'archivio)