Giovani imprenditori agricoli, Alessia Bonati è la nuova presidente dell'Anga

Alessia Bonati, 34enne di Carignano, è la nuova presidente di Anga Parma, il gruppo dei giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura. Al suo fianco, come vicepresidenti, Maria Giulia Corazza e Massimo Pizzarotti e, come consiglieri, Luca Benassi, Edoardo Bernazzoli, Michele Mozzi e la presidente uscente di Anga Parma, Giulia Alessandri.

Alessia Bonati, laureata, gestisce l’azienda di famiglia «La Felina» di Carignano e, inoltre, dà il suo contributo in «OperaVerde» di Parma per la trasformazione del basilico in pesto fresco lavorato a crudo, non pastorizzato, ma trattato ad alta pressione.

«Assumo l’incarico di presidente con grande entusiasmo - ha dichiarato subito dopo l’elezione - partendo da un presupposto fondamentale: siamo un gruppo e, come tale, tutti i componenti hanno uguale valore ed importanza all’interno della nostra squadra. Il nostro obiettivo è quello di promuovere aggregazione e momenti di incontro, e di confronto, tra giovani imprenditori agricoli per mostrare, a tutta la società e agli altri giovani impegnati in altri settori, quello che l’agricoltura è oggi, ossia innovazione, utilizzo della tecnologia e sostenibilità. Porteremo avanti progetti già avviati, come l’esperienza de “Il cuoco e il contadino” e i periodici incontri di approfondimento sui temi agricoli, e aumenteremo il dialogo con tutta la società civile, a partire dalle scuole ampliando il progetto “Con Anga Parma si cresce” estendendolo, oltre che ai nidi e alle materne, anche alle scuole superiori promuovendo visite nelle aziende agricole e workshop».

Il primo augurio di buon lavoro al nuovo gruppo Anga è giunto dal presidente di Confagricoltura Parma Mario Marini: «Anga è la fucina dei futuri dirigenti della nostra organizzazione. I giovani sono linfa vitale e portatori di idee innovative per lo svolgimento dell’attività nel settore primario. Nella nuova squadra di Anga, in continuità con l’ottimo lavoro svolto dal gruppo uscente guidato da Giulia Alessandri, crediamo molto». E il direttore di Confagricoltura Parma Eugenio Zedda ha aggiunto: «Anga è una palestra di formazione per la futura guida di Confagricoltura. Ai neo eletti auguro di vivere questa esperienza con entusiasmo e consapevolezza del ruolo, importante, che viene ricoperto».

Infine il ringraziamento alla presidente uscente Alessandri, alla guida dell’associazione dal 2016. «Gli anni alla guida dell’Anga - ha dichiarato la Alessandri - sono stati impegnativi ed arricchenti al tempo stesso. Siamo riusciti ad organizzare tante iniziative che hanno messo in evidenza il grande apporto che noi giovani imprenditori agricoli possiamo dare al settore primario».

