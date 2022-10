Quando i giovani creativi si sfidano, i sogni si trasformano in progetti

Il futuro si legge nelle idee dei più giovani per la terza edizione di ThinkBig. Fondazione Cariparma e Libera università dell’educare hanno infatti messo a disposizione 500mila euro e un anno di accompagnamento e formazione per sostenere i progetti e le idee migliori di gruppi di ragazzi under 35.

I diciannove gruppi sono stati selezionati dalla commissione di ThinkBig e hanno partecipato ad «Idea Camp» al chiostro di San Paolo: una mattinata di collaborazione e dialogo in cui hanno presentato pubblicamente i loro progetti.

«Siamo arrivati alla terza edizione della chiamata di Think big – spiega Antonio Lunardini, direttore generale di Fondazione Cariparma, - Cariparma accompagna le ragazze e i ragazzi a trasformare i sogni in progetti concreti, ascolta e consiglia i ragazzi e li sostiene nella realizzazione. Abbiamo selezionato le prime diciannove idee e li stiamo aiutando innanzitutto a concretizzarle. I progetti e le idee sono stati mandati in chiamata – continua Lunardini – e la commissione ha selezionato le migliori diciannove. Cariparma ci metterà passione, ascolto ed accompagnamento. Vogliamo che il tema finanziamento sia soltanto l’ultimo tassello di un percorso che facciamo insieme. Ho portato con me un boccetto metaforico che ha bisogno di essere riempito con idee ed energia». Lo lascerò qua e a fine mattinata lo raccoglierò, pieno».

«Nella giornata di oggi – sottolinea Michele Gagliardo della Liberà università dell’educare, - i gruppi si confronteranno per conoscersi e suggerirsi miglioramenti per le loro idee. Uno degli elementi che questa iniziativa vuole qualificare non è la competizione bensì la collaborazione e in questa prima fase stiamo cercando di costruire una collaborazione. Oggi lavoreremo su questo obiettivo, l’altro obiettivo è fornire le informazioni e le conoscenze per la costruzione del progetto esecutivo che verrà valutato dalla commissione. Il budget è variabile e arriva fino a cinquantamila euro. A metà novembre verranno consegnati i progetti e i primi di dicembre la commissione pubblicherà l’elenco dei progetti finanziabili. L’obiettivo è riconoscere il valore che c’è nelle intuizioni di chi è più giovane di noi, lavorando insieme».

Tra i progetti presentati c’è «Neverland» delle giovanissime insegnanti Francesca e Arianna, che hanno proposto un corso di scrittura creativa per adolescenti con successiva pubblicazione dei loro scritti in un libro. «Battle Royale» è il progetto di Arthur, ballerino professionista di breakdance e hip hop, che propone una gara di ballo aperta a tutti in piazza Ghiaia. Fabio, Dennis e Michael hanno proposto invece la creazione di un laboratorio di officina meccanica dotato di strumentazione all’avanguardia come stampanti 3D, per far sì che i ragazzi possano mettere in pratica le proprie competenze e ritrovarsi in futuro avvantaggiati nel mondo del lavoro.