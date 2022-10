In contromano sulla A1: muore un ottantenne di Varese. Gravissimo un ravennate ricoverato al Maggiore di Parma

Tragico incidente stradale nella prima serata di ieri lungo il tratto piacentino dell’autostrada A1, all’altezza di Pontenure, in direzione Sud. Una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita, trasportata all’ospedale di Parma con l’elisoccorso notturno. A quanto risulta dalla ricostruzione dell'incidente, sarebbero stati tre i veicoli coinvolti, di cui uno che avrebbe imboccato l’autostrada in contromano, ma la dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Pare che il conducente della vettura in contromano (deceduto nell’incidente, un 80enne del varesotto) abbia imboccato l’autostrada nella direzione sbagliata all’autogrill di Fiorenzuola. Parecchie auto sarebbero riuscite a evitare l’impatto prima dello scontro fatale all’altezza di Pontenure. Per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’uomo era già morto. Il ferito, un 45enne di Ravenna, è stato invece stabilizzato e trasporto d’urgenza in ospedale a Parma.