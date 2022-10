La Parma vista dai bimbi e spiegata ai prof stranieri

Osservare il torrente che silenzioso taglia a metà la nostra città attraverso gli occhi dei bambini perché è a partire da loro che si scrive il futuro, in cui la sostenibilità e il rispetto per il territorio naturalistico saranno componenti fondamentali.

Nella mattinata di mercoledì la classe 5ªB della scuola primaria Don Milani dell'istituto comprensivo Montebello ha preso parte ad una gita lungo il torrente Parma. Durante la camminata gli alunni hanno spiegato, in inglese, le caratteristiche e la storia del torrente ad alcune insegnanti provenienti da Svezia, Spagna e Regno Unito.

«Quest’uscita è parte del progetto Erasmus+ che si sta quasi concludendo - spiega Alessandra Melej, preside dell’istituto primario Don Milani -. Si tratta di un progetto di "Natural schooling" per promuovere la scuola all’aperto. Ogni nazione che partecipa all’Erasmus mostra agli ospiti le attività che svolge e questo è il meeting che facciamo qua a Parma. Partecipano a questa iniziativa sia le scuole Don Milani che Don Cavalli, rispettivamente primaria e secondaria. Ieri sono andati a visitare la sede della Barilla per il tema della sostenibilità. Questa mattina è divisa in due - continua Melej - prima l’insegnante Laura Panelli, della Don Cavalli, illustra agli ospiti i progetti di Natural schooling successivamente, con i bambini della 5ªB della Don Milani, facciamo il percorso naturalistico lungo il torrente Parma. Si tratta di una scoperta del torrente sia dal punto di vista storico che scientifico. La passeggiata parte alle 10.30 dalla scuola e arriva fino al ponte Italia».

All’inizio del percorso gli alunni Pietro C. e Silvia hanno accolto le insegnanti degli altri Paesi europei con un piccolo discorso di benvenuto in inglese e Sara V., Noemi ed Emilio hanno letto i loro testi di presentazione del progetto.

La prima tappa del percorso è stata ponte Dattaro dove Alessia, Yakine, Samuele e Damian hanno spiegato le caratteristiche del torrente, poi Gabriele, Gaia e Filippo hanno parlato dell’albero morto e della falena dell’edera. Susanna, Pietro G. e Sveva hanno descritto le caratteristiche del pioppo bianco e dell’airone cenerino; Anna, Clara e Natan invece dell’airone bianco e della robinia e Federico, Alice e Edoardo hanno descritto il ponte Baganza e gli altri ponti.

Verso le 11 poi Nicola, Francesco e Sara C. hanno salutato e ringraziato con un piccolo discorso. Ad accompagnare i bambini durante l’uscita erano presenti le insegnanti della 5ªB Silvia Gennari, Patrizia Cappellini, Martina Ciuffreda, l’insegnante di inglese Irene Serventi, la docente di sostegno Elena Barone e le insegnanti che hanno partecipato allo scambio Erasmus. «L’obiettivo - sottolinea la professoressa Patrizia Cappellini - è quello di far conoscere ai ragazzi il torrente che scorre vicino alla loro scuola. Si tratta di una zona verde con molte potenzialità, fantastica per le osservazioni. Crediamo che i bambini debbano essere guidati a conoscere e tutelare le bellezze naturali. Abbiamo aderito al progetto dall’associazione Persona ambiente Umberto Chiarini ricevendo un fondo per poter organizzare queste iniziative». Alla passeggiata era presente anche Alex Grossi, referente dell’associazione Persona ambiente Umberto Chiarini, che ha dichiarato: «È la prima volta che vengo qua e sentire i bambini di quinta parlare così bene inglese è veramente una grande gioia. Direi che è stata una partenza ottima. La nostra associazione - continua Grossi - si occupa di persone e ambiente e durante l’anno facciamo manifestazioni in cui mettiamo in palio un bando per le scuole e un comitato decide chi vince il premio. Il premio consiste in una certa somma se approviamo la validità del progetto e una somma restante a progetto concluso».

Andrea Grassi