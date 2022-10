Alla vista dei carabinieri nasconde due panetti di hashish nel cavo di un albero: arrestato 20enne

Quando da lontano ha visto arrivare i carabinieri ha nascosto un involucro nel cavo di un albero. Ma ormai le sue mosse erano state notate e così l'uomo - un 20enne senza fissa dimora con diversi precendenti - è stato bloccato dalla pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente prima che potesse uscire dal Parco del Naviglio e fuggire.

Una volta fermato, è apparso sin da subito agitato e insofferente al controllo. I militari ha capito che si trattava dello stesso giovane cheil 13 ottobre è stato trovato sempre all’interno del parco con circa 10 grammi di hashish ed un bilancino. A quel punto era inevitabile che scattasse la perquisizione: nella tasca del giubbotto aveva una somma di denaro considerata guadagno dell'attività di pusher. E, soprattutto, nell'involucro nascosto nell'albero c'erano quasi 80 grammi di hashish suddivisi in due panetti. Condotto in caserm,a è stato tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza