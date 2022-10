Oggi in Gazzetta la consegna della maglia al bimbo scippato

Forse in un primo tempo restio, ieri invece il padre del ragazzino a cui hanno portato via la maglia di Oosterwolde al Tardini s'è fatto vivo con la Gazzetta e, come promesso, il Parma domani gli farà consegnare direttamente da Oosterwolde, in redazione, la maglietta che si è visto portar via la scorsa settimana.

Una telefonata al nostro giornale intanto ieri ha aggiunto ulteriori dettagli alla triste vicenda.

«Ero allo stadio mercoledì scorso - spiega il lettore che ci ha contattato - alla partita Parma-Bari ed ero seduto nella fila dietro il ragazzino e il ''signore'' che gli ha preso la maglia. In quel settore avevano preso posto i bambini che prima del fischio d'inizio accompagnano i per mano i calciatori in campo. Ognuno di loro è dunque solitamente seduto al fianco di un genitore. Ora quando il ragazzino, che stava sulle spalle di suo padre, ha preso al volo la maglia, questa è un po' scesa dietro di lui, cosicché il suo vicino di posto, alle spalle del padre che subito non poteva accorgersi della manovra, gliel'ha strappata di mano, per poi a sua volta consegnarla a suo figlio, che gli era a fianco. E' stata una scena penosa e se non sono intervenuto subito è perché lo stadio è un ambiente in cui è facile che le situazioni degenerino in modo esagerato. La cosa che più mi spiace è che il signore che ha fatto il prepotente col bambino lo conosco per aver avuto rapporti di lavoro. So che gestiva a un bar in città e dev'essere rimasto nel settore».

red.spo.