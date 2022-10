Ospedale Maggiore, nominati quattro nuovi direttori

Nominati quattro nuovi direttori all'Ospedale Maggiore si tratta di: Aderville Cabassi in Clinica e terapia medica, Silvano Ferrari in Maxillo-Facciale, Giuseppe Regolisti in Clinica e immunologia medica. La guida del Dipartimento Testa-Collo va invece a Enrico Pasanisi. Per Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, e il rettore Paolo Andrei si tratta di un passaggio di testimone all’insegna della continuità. Per l'occasione sono stati rivolti i ringraziamenti a Riccardo Volpi, Enrico Sesenna, Paolo Dell’Abate e Ermanno Giombelli per il lavoro svolto in questi anni.