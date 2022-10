Scontro tra auto e scooter all'incrocio tra via Sidoli e via XXIV Maggio

Incidente poco dopo le 14 all'incrocio tra via Sidoli via XXIV Maggio. A scontrarsi, un'auto e uno scooter. La persona in sella è finita rovinosamente sull'asfalto, ha riportato traumi di media gravità ed è stata trasportata la Pronto soccorso del Maggiore. Spetterà alla Polizia locale, presente per i rilievi, ricostruire la dinamica dello scontro.