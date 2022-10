Un dono per i piccoli pazienti nel nome di Marcello

E’ veramente dura alla mattina presto non incontralo più nel suo «bórgh dal Gèss», mentre stava andando a prendere il rituale caffè.

Marcello Palmia, il popolare e stimato «cavalär» (a lui piaceva farsi chiamare così) recentemente scomparso in un drammatico incidente stradale, alle 4 del mattino, mentre si stava recando nella sua macelleria di via Maestri, è rimasto nel cuore di tutti, non solo dei numerosi clienti, ma anche dei colleghi commercianti di borgo Giacomo e di strada Farini.

Marcello e il suo socio Gianni Simonetti erano diventati, negli anni, due personaggi molto popolari e simpatici in città: Marcello, eri sicuro di trovarlo sempre dietro il banco a macinare «balilädi äd cavàl pisst» mentre Gianni, in sella alla sua biciclettona gialloblu, a consegnare la carne al domicilio dei clienti.



Un uomo buono e generoso, Marcello, un parmigiano del sasso che parlava e conosceva perfettamente il nostro dialetto e le nostre tradizioni che amava e rispettava, una persona garbata, intelligente con un carattere bel tosto che lo portava a disistimare le persone prepotenti, violente e maleducate. Insomma, un gentiluomo all’antica, un marito esemplare ed un padre eccezionale.

Per ricordarlo nel modo più degno e come sarebbe piaciuto a lui, i commercianti dei borghi limitrofi, hanno aperto una sottoscrizione a favore dell’Ospedale dei Bambini.

Chi volesse aderire all’iniziativa può versare la propria offerta presso Kiko Bar di borgo Tommasini (angolo via Maestri) e l' «Antica Macelleria di Carni Equine» di via Ferdinando Maestri gestita dal socio di Marcello, Gianni Simonetti.

Lorenzo Sartorio