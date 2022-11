Lipu, Mezzatesta alla corte di re Carlo III: «Un animalista “reale” già nell'87»

Fino ad allora, erano stati lui e i suoi a proteggere tutto quanto voli e sia «reale», dall'aquila al gufo, senza trascurare la stragrande maggioranza di volatili privi di titolo nobiliare. Ma da quel giorno del 1987 Francesco Mezzatesta e i sostenitori della Lipu poterono vantarsi di essere entrati nel gotha dell'ambientalismo internazionale. Fu quando ricevettero l'European Award dall'allora principe Carlo di Windsor, che alla difesa della natura dà da sempre un'importanza «reale».

L'invito a Londra

«Fui invitato a Londra - ricorda il fondatore della Lega italiana per la protezione degli uccelli - e mi trovai a tu per tu con un ambientalista vero, dalla coscienza e dall'impegno profondi. E stiamo parlando di un periodo nel quale il tema non era ancora così condiviso a livello globale». Il futuro sovrano era sorpreso della velocità della crescita della Lipu. «Mi chiese come avessimo fatto, e io gli raccontai le nostre campagne per i rapaci che ancora venivano cacciati come nocivi, l'aiuto dei media, di Fulco Pratesi fondatore del Wwf e dei suoi connazionali impegnati con l'Aispa. Ricordo con orgoglio e gratitudine quell'incontro: Carlo è uno strenuo difensore dell'ambiente e non perde occasione per dimostrarlo».

Lipu, l'aiuto di Enzo Tortora e della Gazzetta di Parma

Sorpreso di quel riconoscimento e dei motivi della sua assegnazione si dice ancora lo stesso Mezzatesta. «Eravamo partiti nel 1970 con la nascita del primo Centro recupero rapaci, per dare vita alle campagne in favore degli uccelli stanchi di farsi impallinare (loro capofila, il «gufo stufo», come recitava uno slogan contro la caccia). La sorte dei signori dei cieli presi a fucilate o avvelenati toccò il cuore non più solo di uno sparuto gruppo di appassionati. «E in questo - prosegue il fondatore e segretario storico della Lipu - fondamentale per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica furono i media, in primis la “Gazzetta di Parma” di Baldassarre Molossi». Nel 1982, era entrato in scena Enzo Tortora (il cui nome già sembrava un segno del destino per le battaglie animaliste), che per spalla aveva un pappagallo dall'ostinato silenzio. Un passaggio dal suo Portobello, e fu il boom della popolarità. Nel giro di pochi anni, dai duecento che erano alla fondazione, gli iscritti della Lipu erano diventati 30mila. «Non avevamo un collaboratore né un soldo - racconta il parmigiano padre della Lega italiana protezione uccelli -. In poco tempo passammo dal garage sotto casa mia in via Montebello alla sede in vicolo San Tiburzio». Lo ricordano bene i postini stracarichi ogni giorno di lettere di nuovi sostenitori. Come per la campagna per l'abolizione del tiro al piccione da sostituire con il tiro al piattello lanciata da Mezzatesta a «Pronto Raffaella» nel 1984.