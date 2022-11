Anche a Parma la polizia commemora i "colleghi" deceduti e ai caduti di tutte le guerre

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, si sono tenuti alcuni momenti celebrativi nel cimitero della Villetta e in questura. Cerimonie organizzate dalla Polizia per rendere onore ai caduti della polizia di stato e ai caduti di tutte le guerre. Alle 9 in borgo della Posta 14 è stata deposta una corona di alloro davanti alla lapide in ricordo dei caduti della polizia di stato. Per l’occasione erano presenti il prefetto e il questore di Parma, i funzionari della questura, il dirigente della polizia stradale di Parma, i comandanti dei posti polfer e della polizia postale e il presidente dell’Anps con una delegazione e il labaro. Alle 10, alla Villetta, una messa al termine della quale si è formato un corteo che ha reso omaggio alle lapidi in ricordo dei caduti civili e militari e ha visto, infine, la deposizione di una corona di alloro anche alla lapide dedicata ai caduti nell’adempimento del dovere e ai deceduti della polizia.