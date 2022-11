Caro energia, rialzi contenuti ma restano preoccupazioni per imprese e famiglie

Caro energia, rialzi contenuti ma restano le preoccupazioni per imprese e famiglie. Parla Baldo Ilari, dirigente Cisl di Parma e Piacenza: "Bisogna evitare che Iren cambi i contratti in essere in modo unilaterale". " Bisogna rafforzare il bonus di 150 euro per i pensionati". - Guarda il servizio di 12TgParma.