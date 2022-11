Un giorno al mercato della Ghiaia: come sono cambiate le abitudini di spesa dei parmigiani? - Video

Piazza Ghiaia, una mattina al mercato della Ghiaia ascoltando la gente: come sono cambiate le abitudini di spesa dei parmigiani? E quali strategie di risparmio stanno mettendo in atto i commercianti? In questi tempi duri in cui il caro energia fa paura e si aspettano bollette salate e rincari, Chiara Cacciani ha raccolto le preoccupazioni di clienti e commercianti e le loro "misure anti-crisi". Domani il servizio completo sulle pagine della cronaca della Gazzetta di Parma.