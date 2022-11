Autocisa, chiusura notturna dell'autostrada tra i caselli di Pontemoli e Berceto il 9 e il 16 novembre

La Salt, la società che ha in gestione l'Autocisa, ha comunicato che, "per effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulla linea elettrica 132 KV “Pontremoli – Edison Teglia”, si rende necessaria la temporanea chiusura notturna al traffico veicolare del tratto tra il casello di Berceto ed il casello di Pontremoli in entrambe le direzioni di marcia durante i periodi sotto indicati:



• dalle ore 21:00 di Mercoledì 09 Novembre 2022 alle ore 06:00 di Giovedì 10 Novembre 2022;

• dalle ore 21:00 di Mercoledì 16 Novembre 2022 alle ore 06:00 di Giovedì 17 Novembre 2022.

Gli itinerari alternativi previsti saranno i seguenti:

• i veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia saranno obbligati ad uscire al casello di Berceto e potranno percorrere la SP 114 in direzione Berceto, imboccare la SS 62 “della Cisa” in direzione La Spezia, imboccare la SP 31 per

rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli; tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t si consiglia di uscire al casello di Fornovo, percorre la SS 62 “della Cisa” in direzione La Spezia e rientrare in

autostrada alla stazione di Pontremoli;

• i veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Parma saranno obbligati ad uscire al casello di Pontremoli e potranno percorrere la SP 31 in direzione Parma, imboccare la SS 62 “della Cisa” in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Berceto; tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t si consiglia di uscire al casello di Pontremoli, percorre la SS 62 “della Cisa” in direzione Parma e rientrare in autostrada alla stazione di Fornovo.

Si precisa, che in caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da ostacolare le

programmate attività, le temporanee chiusure notturne al traffico veicolare del tratto tra il casello di

Berceto ed il casello di Pontremoli, in entrambe le direzioni di marcia, verranno posticipate di

una settimana, nella medesima fascia oraria, alle notti tra Mercoledì 16 Novembre 2022 e Giovedì 17

Novembre 2022 e tra Mercoledì 23 Novembre 2022 e Giovedì 24 Novembre 2022.