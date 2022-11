Tanti auguri, indimenticabile Kampah: festa-ritrovo-ricordo al Cubo (domenica pomeriggio)

Un personaggio unico il Kampah. Indimenticabile. Gli amici, che costantemente sono in contatto tra loro per ricordarlo organizzano una festa-ritrovo domenica al Cubo. Un giorno non a caso, il 6 novembre, infatti, è il giorno del suo compleanno. Quello che sarebbe stato il sessantesimo. Ed è un evento "griffato" dall'associazione che porta il nome di un altro personaggio che non c'è più, ma che resta nella memoria di tantissimi parmigiani: Robi Bonardi. Il nome dell'evento "F_CK SIXTIES" , manco a dirlo "Artista-Parmigiano-Caro Amico". Dalle 17:30 in poi unn percorso per rivivere la sua vita e la sua carriera, attraverso le sue opere. Tanti ricordi ed immagini.

Nei dettagli:

Galleria Bianca

PIANO SECONDO

5LAB (sede Associazione RBM)

PIZZA MISTICA Spazio [Multi] Potenziale

Un appuntamento supportato da 5LAB (Laboratorio Di Idee - Immagine Design), PIZZA MISTICA (Spazio [Multi] Potenziale), "RISTORANTE OPERA VIVA RISTORANTE ITALIANO", "BERTINELLI HOSTERIA, BOTTEGA & BISTROT".

Gli organizzatori suggeriscono di prenotare, la mail robibonardimind@gmail.com