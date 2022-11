Nicola Piovani, le foto del concerto-tributo al teatro Regio - Guarda chi c'era

Continua il "Piovani day", la giornata dedicata a Nicola Piovani. Al grande musicista oggi è stata conferita la laurea ad honorem in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo da parte dell’Università di Parma. In mattinata la cerimonia in Università. Giornata impreziosita, in serata, dal concerto al Regio iniziato alle 21. Il maestro, insieme a cinque solisti dell’Orchestra Aracoeli, si esibisce ne "La musica è pericolosa". L’evento speciale è promosso dall’Ateneo con il patrocinio del Comune di Parma.