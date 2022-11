Il maestro Nicola Piovani all'Università di Parma: "La musica pericolosa", richiamo a Fellini - Videointervista

Il maestro Nicola Piovani all’arrivo in Università, prima della cerimonia: “Il mio non è stato un percorso tradizionale, ho fatto quella che si direbbe la gavetta del cinema. È per questo che accolgo questo riconoscimento con ancora maggiore soddisfazione e stupore. Mi dispiace che non ci siano i miei genitori a vedermi: sarebbero scoppiati a ridere”.