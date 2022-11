Nicola Piovani riceve la laurea ad honorem. La "musica pericolosa" e l'omaggio a Fellini - Videointervista

L’Università di Parma celebra il genio e il talento di Nicola Piovani con un duplice evento: alle 11 l’Ateneo conferirà al grande musicista la Laurea magistrale ad honorem in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo, poi alle 21 il maestro, insieme a cinque solisti dell’Orchestra Aracoeli, si esibirà al Teatro Regio.

L'intervista

Il maestro Nicola Piovani all’arrivo in Università, prima della cerimonia: “Il mio non è stato un percorso tradizionale, ho fatto quella che si direbbe la gavetta del cinema. È per questo che accolgo questo riconoscimento con ancora maggiore soddisfazione e stupore. Mi dispiace che non ci siano i miei genitori a vedermi: sarebbero scoppiati a ridere”.

Chiara Cacciani

La diretta streaming sul canale dell'Università