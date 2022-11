Indimenticabile Kampah, festa (ricordo) di compleanno al Cubo - Le foto

Ricordi, immagini e... gli amici. Testimonianze, nostaglia e sorrisi, come lui avrebbe voluto. Flavio Campagna, Kampah, avrebbe compiuto oggi 60 anni. E proprio i suoi amici, sempre in contatto tra loro in un gruppo whatsapp, hanno organizzato un evento, una festa di compleanno "griffata" dall'associazione che porta il nome di un altro personaggio che non c'è più, ma che resta nella memoria di tantissimi parmigiani: Robi Bonardi. Una festa-ritrovo al Cubo in stile Kampah: "F_CK SIXTIES".