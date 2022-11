 I ladri che cercano di entrare in casa immortalati dalle telecamere - Video

I ladri che cercano di entrare in casa immortalati dalle telecamere: la testimonianza del padrone di casa, Matteo De Simoni: "Venerdì pomeriggio, notando dall'applicazione della telecamera di sorveglianza della mia abitazione, ho notato che la stessa telecamera era stata orientata in modo diverso da come la avevamo regolata noi. Pertanto ho deciso di andare a scorrere la memoria dei filmati dei giorni precedenti per capire quando e come era successo. Così ho scoperto che la sera del 30 ottobre alle ore 20,51 due malviventi sono entrati nella nostra proprietà, scavalcando il cancello che da sul vialetto di ingresso e hanno cercato di scassinare porta blindata e tapparelle blindate per entrare a rubare. Il secondo dei due ladri, notando la telecamera, l'ha deviata allo scopo di non essere ripreso.

Sono usciti di casa alle 20,36, i malviventi, giunti davanti a casa con un auto scura, sono entrati alle 20,51".