Consiglio comunale, il percorso partecipativo per il Tardini si concluderà il 31 gennaio - La diretta

Il percorso partecipativo per il Tardini si concluderà il 31 gennaio , mentre il 14 novembre si chiude il bando per la scelta del "moderatore", figura che sarà pagata con fondi comunali perché non prevista nei bandi regionali per la partecipazione. Lo ha detto l’assessore alla Partecipazione Daria Jacopozzi in risposta a un’interrogazione delle consigliere Ubaldi e Brandini durante il Consiglio comunale di Parma, oggi.

Via Guastalla, manca la determina per i lavori nel campo da calcio

Da ormai due settimane i lavori per la costruzione di un nuovo campo da calcio in fondo sintetico in via Guastalla a cura e spese della società San Leo perché manca una determina dirigenziale necessaria per occupare il terreno di proprietà comunale su cui sorgerà parte del nuovo campo. Lo ha reso noto Salzano (Effetto Parma) invitando il Comune a sbloccare al più presto la

situazione.

Iren, troppo tempo per allacciare gli impianti fotovoltaici

Invece dei 20 giorni previsti dai contratti Ireti impiega anche più di 7 mesi per allacciare alla rete i nuovi impianti fotovoltaici realizzati in città negli ultimi anni e non dà risposta a telefonate e Pec delle ditte e dei cittadini interessati. Lo ha segnalato Ottolini ( Europa verde) chiedendo Comune di intervenire su Ireti visto che ci sono anche errori evidenti nelle fatture a danno dei cittadini virtuosi

Il degrado dell'Oltretorrente

Cavandoli ( Lega) ha ripreso l’inchiesta della Gazzetta sul degrado delle piazze e dei luoghi dell’Oltretorrente dove l’abbandono rifiuti è ormai una piaga chiedendo che il Comune intervenga. Sul degrado è intervenuto anche Bocchi (Fdi) che ha segnalato spaccio e bivacchi notturni in via Marmolada nel quartiere San Leonardo, schiamazzi e molestie notturne dovute a un bar in zona via Passo del Cirone dove sono stati ignorati esposti dei residenti e problemi di decoro e abbandono rifiuti in via Spadolini.

La messa in sicurezza di via Traversetolo

Il Comune interverrà nei prossimi anni con lavori a stralci per mettere in sicurezza il tratto di via Traversetolo che va dalla rotonda con via Montebello fino a quella dell’Esselunga. Gli interventi, sollecitati in un’interrogazione dal capogruppo di Effetto Parma Salzano, saranno il ridisegno degli accessi da via Rossi, via Zanardi e via Giovanni XXIII, l’istituzione di uno spartitraffico salva pedoni per mettere in sicurezza l attraversamento pedonale all’altezza di via Budellungo e nuovo assetto delle fermate dei bus. In prospettiva è poi prevista l’istituzione della Zona 30 nel comparto fra via Pastrengo, via Montebello e via Traversetolo.

La ristrutturazione dell'Hub cafè

Sempre in consiglio Cantoni (Pd) ha chiesto i tempi di riapertura dell’hub cafe di piazzale Bertozzi. L’assessore al Patrimonio Bosi ha detto che sono in corso lavori di ristrutturazione per 360 mila euro che si concluderanno a fine dicembre e quindi si deciderà cosa fare della struttura , chiusa dalla scorsa primavera