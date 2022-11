Assistenza Pubblica: Maurizio De Vitis è il nuovo presidente, rinnovato il Consiglio per il mandato 2022-2026

Cambio ai vertici dell'Assistenza pubblica di Parma. Maurizio De Vitis è stato eletto presidente dell’associazione di volontariato: succede a Luca Bellingeri. Già presidente della Pubblica in passato, in questi anni De Vitis ha continuato ad aiutare l’ente a perseguire la sua mission di solidarietà, anche ricoprendo l’incarico di segretario nel Consiglio direttivo 2018-2022.

Per il quadriennio 2022-2026, la Pubblica sarà diretta e amministrata, a titolo volontario, da un Consiglio direttivo composto da 15 persone, elette dai soci e tra i soci stessi. Molti degli eletti sono militi in Pubblica e, oltre all’attività di Consiglieri, continueranno a svolgere i propri turni di servizio.

Oltre al Presidente De Vits, il Consiglio direttivo è costituito da Filippo Mordacci (vicepresidente), Paolo Tagliavini (segretario), Andrea Camin (tesoriere), Roberto Salati (comandante del Corpo militi volontari) e Stefano Aimi (direttore tecnico). I consiglieri

sono Maurizio Romanelli, Pietro Vitali, Michele Zurillo, Andrea Galletti, Alberto Panizzi, Piero Ravanetti, Reotilde Silvestri, Ursula Davoli e Luciano Gorlani.

L’organo di controllo, anch’esso in carica per i prossimi 4 anni, è composto da Lorenzo Ilariuzzi, il presidente, e Enrico Fermi e Pietro Silva, sindaci effettivi. Inoltre è stato anche nominato il nuovo direttore sanitario, Matteo Dall’Aglio.

«È doveroso ringraziare il Consiglio uscente - ha affermato Maurizio De Vitis, neoeletto Presidente AP -, per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Grazie a Luca Bellingeri, alla dottoressa Cristiana Madoni, all’organo di controllo e a tutto il Consiglio. Mi auguro che questa nuova squadra funzioni e sia sempre più motivata per lavorare e garantire una risposta ai cittadini di Parma nel coprire eventuali vuoti. Ringrazio anche tutti i membri del rinnovato Consiglio che hanno aderito al progetto, perché ci sarà subito molto da fare. Ci impegneremo a condividere le responsabilità, più saremo corresponsabili, più riusciremo ad essere efficaci».

Figura centrale sarà anche quella del comandante del Corpo Militi, che coordinerà e dirigerà l’intero assetto dei volontari, questo incarico è stato affidato a Roberto Salati.