Stazione di Parma: quando è il treno (diesel) a inquinare

Il lettore Franco Savi invia questa foto e commenta:

Ore 7.00, Stazione di Parma. Il Regionale per Brescia delle 7.12 è fermo al binario7 a motori accesi, appestando l'aria sotto le coperture della stazione, con le emissioni "Diesel Euro sotto-zero" della motrice anni 1970 (la puzza non viene in foto...), nel silenzio delle varie autorità sulla qualità dell'aria (... più severe quando si tratta di privati) e dopo la presentazione il 12/9 di fantomatiche vetture Trenord "Diesel elettriche"(?) chiamate, con coraggio, "Colleoni".

Molti parmigiani dovranno lasciare l'auto sulla "green line" anti-inquinamento che escluderà motori ben più recenti... ma in Stazione si respirano le emissioni "vintage anni '70-'80" di Trenord,

al coperto della Stazione "indoor" di Parma, per una miglior inalazione.

Dalla "Transizione Ecologica" è tutto.