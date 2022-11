Cocconcelli (Aci): "Estensione delle Zone 30 inutile se non ci saranno controlli" - Video

Sul progetto di estensione delle zone 30 a Parma da febbraio 2023, il presidente dell'Aci Alessandro Cocconcelli esprime le sue critiche: in alcune strade come viale Fratti, sottolinea, è difficilissimo e in generale servono controlli affinché le limitazioni della velocità siano efficaci. Nel video, l'intervista del 12TgParma.