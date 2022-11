KilometroVerdeParma premiato a Ecomondo

Nuovo, prestigioso riconoscimento per il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, impegnato a promuovere progetti di riforestazione in tutto il territorio di Parma e provincia: in concomitanza con Ecomondo, l'evento fieristico di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, il Consorzio ha infatti ricevuto uno dei dieci diplomi di riconoscimento assegnati nella categoria “Capitale Culturale” del Premio Sviluppo Sostenibile 2022.

Come spiega Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, «Il Premio è nato per far conoscere e promuovere le migliori pratiche e migliori innovazioni nei vari settori della green economy. Ogni anno abbiamo visto crescere il numero dei partecipanti e la qualità dei progetti candidati: un buon segno di vitalità delle nostre imprese e delle start-up che stanno facendo della sostenibilità la loro cifra».

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma è stato riconosciuto come una delle dieci migliori best practice nell’ambito del “Capitale Culturale”: questa sezione del Premio, in collaborazione con WWF Italia e CREA - Rete Rurale Nazionale, è dedicata alle realtà che hanno dato vita o avviato progetti innovativi per la tutela e la rigenerazione dei sistemi naturali, cruciali per l’affermazione di modelli economici, duraturi e capaci di produrre benessere e benefici estesi anche per le comunità locali.

Esprime soddisfazione la Presidente Maria Paola Chiesi: «La commissione di valutazione del Premio Sviluppo Sostenibile ha apprezzato la natura partecipata del progetto KilometroVerdeParma, che vive grazie al dialogo con le Istituzioni e le imprese private, la nostra capacità di mobilitazione - e penso alle campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto i cittadini del territorio parmense e il mondo della scuola - e la nostra concretezzaː dal maggio 2020, quando il Consorzio è stato formalmente istituito, a oggi, abbiamo messo a dimora oltre 46.000 piante, su una superficie di 41 ettari. L’obiettivo è raggiungere i 100.000 alberi entro il 2025».