L'assessore Beatrice Aimi ospite di Agenda giovani del Borgo

Promuovere, cittadinanza, partecipazione e inclusione facendo incontrare i giovani di Parma e amministratori, istituzioni, rappresentanti della politica è lo spirito con si muove in forma di dibattiti pubblici l'“Agenda Giovani. Progettiamo il futuro” del Circolo di Il Borgo . Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità giovanile è stata la protagonista di un appuntamento che ha voluto innanzitutto offirere un'occasione per porre domande stimolare una connessione con l'Assessorato che si occupa proprio della "comunità" giovane della città presso il Centro Giovani Federale.

Un ciclo di appuntamenti, che non casualmente ha avuto come prima protagonista proprio l'Amministratrice più coinvolta per delega ed esperienza professionale, che sono affiancati da Sandro Campanini e Silvana Giannetti del Direttivo de Il Borgo.

Nella bella sala del Federale gremita da tanti ragazzi e ragazze, educatori, aderenti del Borgo, cittadini del quartiere hanno ragionato insieme sul "come incidere positivamente sulla vita dei giovani di Parma".

"E' una domanda e la mia responsabilità di ogni giorno da quando ricopro la carica di Amministratrice" ha detto l'Assessora Beatrice Aimi "è una domanda grande, come ampia, complessa e varia è la comunità di giovani di Parma. Dopo la pandemia si è diffusa una forte individualità e proprio la parola comunità, il valore che porta, il tentativo di rinforzarla è uno dei miei impegni. Consapevole che è il contesto, in questo momento della loro vita che fa la differenza, stiamo immaginando azioni che convergeranno verso sei direzioni: inclusione sociale, benessere, creatività, Europa, partecipazione e occupazione, anche con la consapevolezza che uno dei bisogni più sentiti è quello del senso di sicurezza e che due delle cose più urgenti da praticare sono il senso di corresponsabilità e l'empatia verso gli altri".