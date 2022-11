"Protocollo Zeus", per contrastare la violenza di genere

Si rafforza la collaborazione tra le istituzioni di Parma per contrastare la violenza di genere, con la firma oggi del "Protocollo Zeus" tra la Questura di Parma e l'Azienda Usl. L'intesa prevede che gli organi di polizia indirizzino i presunti autori di violenze di genere e stalking, che hanno ricevuto un decreto di ammonimento dal Questore come previsto dalla legge, al Servizio "Liberiamoci dalla violenza" attivato dal 2014 dall'Azienda sanitaria. Questo Servizio è specializzato nell'accogliere, seguire e curare uomini che richiedono aiuto per i propri comportamenti violenti contro le donne (relativi a violenza fisica, psicologica, economica, ecc), sia dentro che fuori dalla famiglia.

Il "Protocollo Zeus", o più esplicitamente il "Protocollo d'intesa in materia di stalking e violenza domestica di genere" è stato presentato alla stampa stamattina e siglato dal Commissario straordinario dell'Azienda Usl di Parma Massimo Fabi e dal Questore di Parma, Massimo Macera, alla presenza del Direttore dell'U.O. Salute Donna Ausl Carla Verrotti, del Responsabile del Servizio Ausl "Liberiamoci dalla violenza" Alessio Testi, dal Dirigente della Divisione anticrimine della Questura e dei suoi collaboratori.