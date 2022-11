Affitto solidale sicuro: il dono di Chiesi

Era un ufficio ma a breve diventerà una casa e offrirà un tetto a una famiglia in difficoltà economica grazie ad Affitto solidale sicuro, progetto nato da un’ampia rete per contrastare la povertà abitativa.

L’appartamento è un dono che il Gruppo Chiesi fa alla città, sancito oggi alla presenza di un notaio dalle firme di Alberto Chiesi, Presidente del Gruppo ed Elena Dondi, Presidente di CSV Emilia. Al dono delle mura, l’azienda ha aggiunto 50mila euro destinati ai lavori di ristrutturazione.

Un gesto importante che mostra un’azienda capace di lasciare un segno non solo nella tessitura dell’economia cittadina ma anche nella costruzione di una comunità più attenta e solidale verso chi sta attraversando un momento difficile.

“Come Chiesi, Società Benefit e azienda certificata B Corp, crediamo fermamente nella forza delle azioni, come modello per un futuro più equo e sostenibile. Ci impegniamo a creare valore condiviso contribuendo, tramite risorse e competenze, ad un benessere comune e di lungo periodo - ha commentato il Presidente Alberto Chiesi -. Forti, inoltre, del legame con la comunità di Parma, città in cui Chiesi è nata e ha sede tutt’oggi, siamo lieti di contribuire, tramite un edificio parte della sede storica dell’azienda, ad un progetto così significativo, che ha l’obiettivo di garantire una vita migliore a quelle famiglie che oggi si trovano in situazioni di difficoltà abitativa”.

L’appartamento è in via Giacomo Chiesi, dove si trovavano alcuni uffici dell’azienda prima del trasferimento nel nuovo Headquarters e sarà gestito da CSV Emilia che lo metterà a disposizione di chi ha bisogno, affittandolo a un canone equo a famiglie che dispongano di un reddito sufficiente a sostenere l’impegno.

Affitto Solidale Sicuro è una risposta concreta al bisogno abitativo delle fasce deboli residenti sul territorio, un progetto unico che nasce dall’esperienza di soggetti da sempre attivi a Parma per le povertà: Caritas Parmense ed Emporio Solidale; supportato da CSV Emilia, si avvale del sostegno del Gruppo Chiesi oltre che dell’Associazione Soci Credito Cooperativo - Parma Per la Famiglia (Emil Banca) e di Fondazione Cariparma.

“La casa ha valori simbolici e concreti – ha detto Elena Dondi, presidente di CSV Emilia - talmente forti, da condizionare in modo determinante la vita dei singoli e delle famiglie. Casa è ristoro, intimità, sicurezza, è dove tutti vogliamo poter tornare. Il progetto Affitto Solidale Sicuro punta a questo, facendo incontrare persone in momenti di povertà abitativa con i proprietari di immobili liberi. Sono sensibilità e bisogni che si incontrano per il benessere della città. Chiesi dimostra ancora una volta di avere a cuore Parma e noi onoreremo questo grande dono facendone una "chiave di svolta" per tante famiglie.

Affitto Solidale Sicuro nasce per supportare le famiglie a basso reddito che non hanno facilmente accesso al mercato degli affitti privati, favorendo l’incontro fra la loro domanda di alloggio a un costo calmierato e l’offerta di locazione di immobili sfitti che non costituiscono fonte alcuna di reddito per i proprietari. Per facilitare la relazione fra proprietario e inquilino, il progetto prevede un accompagnamento realizzato con l’apporto dei volontari con professionalità qualificate; legali, ingegneri, architetti e geometri contribuiscono alla risoluzione dei problemi che possono insorgere.

Gli inquilini, selezionati nei punti di ascolto delle diverse realtà di volontariato cittadino, dovranno rispondere ad alcuni criteri di affidabilità e adeguatezza e impegnarsi a firmare un “Patto di Fiducia” con i promotori. Per maggiori informazioni si può chiamare il 351 560 3714, scrivere a progettodomusparma@gmail.com o consultare il sito www.affittosicuroparma.it.